Het Rooi van Eva Jansen: ‘Onze kinderen later ook van dit dorp laten genieten’

Ze loopt naar de houten bar om een cappuccino te maken. ,,We hadden ons ook op Strijp-S in Eindhoven kunnen vestigen, maar we willen met de fiets naar ons werk kunnen. Én we willen dat onze kinderen – we hebben alle drie kleine kinderen – later ook nog van dit dorp kunnen genieten. Een dorp vol levendigheid, geen leegstaande panden.” Hoe kent het drietal elkaar? ,,Van ‘Natuurlijk! Sint-Oedenrode’, waarmee het toerisme in Sint-Oedenrode wordt gepromoot. Ik heb veel gefotografeerd voor de storytelling over ons dorp. Dan ging ik bijvoorbeeld ’s morgens vroeg wandelen om foto’s te maken van het prachtige marktplein of een bruggetje in ochtendlicht.”