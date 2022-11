Het Rooi van Peter de Koning: ‘De betrokkenheid is enorm’

,,Ik vroeg of ik de Knoptoren mocht inrichten om eens te kijken hoe dat stond. Want in die tijd wilden steeds meer mensen een aparte locatie om hun feesten te vieren, zoals kasteel Henkenshage.” Het balletje ging rollen.



,,Er was een echtpaar dat hun vijftigjarig huwelijksfeest bij ons in De Beurs wilde vieren. Ik vroeg of ze het niet leuker vonden om dat in de Knoptoren te doen. Toen hebben ze eerst bij ons in de zaal hun receptie gehad en daarna nodigde de gastheer alle aanwezigen uit voor het feest in de Knoptoren. Iedereen vond het geweldig.”