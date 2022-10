Het Schijndel van Angelique de Rouw: ‘Bij de kringloop is iedereen gelijk’

Ze loopt de voorraadkamer in van Kringloop Veads in en schrikt zich een hoedje van de grote mannelijke etalagepop die er staat. ,,Terwijl ik wéét dat hij hier is.” Oprichtster Angelique de Rouw schiet in de lach. Ze straalt en al positieve energie uit. Sinds kort is ze naast haar werk voor Veads ook nog 36 uur per week sociaal woonbegeleider.

Gevoel van eigenwaarde

Dat zijn veel uren bij elkaar. ,,Geen probleem, want ik vind mijn baan erg leuk, en mijn werk voor Veads is mijn hobby: veel met mensen omgaan en mensen aansturen.” En dat aansturen, dat gebeurt nu minder, eenvoudigweg omdat ze minder tijd voor Veads heeft. ,,Maar dat is juist prima. Want daardoor nemen de mensen die hier in de dagbesteding werken, nu hun eigen beslissingen en dat is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Nu ben ik degene die aan hen vraagt hoe iets ook alweer moet, haha.”

Quote Het is niet zomaar een kringloop­win­kel Angelique de Rouw En die gelijkwaardigheid van alle vrijwilligers die bij Veads werken, dat is precies wat De Rouw wil. ,,Ik heb het dan wel opgericht, maar ik ben niet de coördinator of manager of wat dan ook. Iedereen is hier gelijk en alle ideeën zijn welkom. Ik ben alleen degene die de knopen doorhakt.”

De kringloopwinkel ziet er gezellig en huiskamerachtig uit. ,,Ja, dat is ook onze bedoeling, dat mensen zich welkom voelen. En zelf vind ik het leuk en rustgevend om bezig te zijn met de inrichting. Als er bijvoorbeeld een tafel wordt verkocht, dan moet je dingen gaan verzetten om weer een gezellig hoekje te creëren.”

Toch is de winkel alleen een middel om het uiteindelijke doel van Veads te bereiken. De Rouw legt het uit: ,,Het is niet zomaar een kringloopwinkel. Hier komen mensen van verschillende culturen en achtergronden bij elkaar: we hebben veertig vrijwilligers die hier werken. Sommigen komen binnen en zeggen: niets lukt me. En dan komen ze erachter dat het wél lukt.” De Rouw glimlacht tevreden. ,,We kunnen met zijn allen veel delen, we zijn een hechte groep. Er is bijvoorbeeld iemand die het heerlijk vindt om in het magazijn te werken. Of iemand komt erachter dat het kassawerk hem goed ligt. Of de boekenhoek.”

Trots

,,Op de Social Club die wij hier in coronatijd hebben opgericht. Hier kunnen de mensen elkaar elke dinsdagochtend op een laagdrempelige manier ontmoeten. Behalve onze vrijwilligers kunnen mensen van buitenaf dan ook aanschuiven. Voor een kopje koffie en een gesprek. In de trant van: hoe gaat het met je?”