Het Schijndel van Rob Smits: ‘Mooiste tijd? Lammetjestijd!’

Daar komt hij aangefietst, met de kortharige bordercollie Woody opgewekt dravend naast hem. Schaapsherder Rob Smits (65) fietst vrijwel elke dag naar Schaapskooi Schijndel. ,,Woody is eigendom van de schaapskooi, maar ze woont bij mij, ik train met haar en we hoeden samen schapen.” En daar is Woody altijd voor te porren.

Zaden verspreiden

Smits opent het hek van de schapenwei en prompt transformeert Woody van een knuffelhond in een alerte herdershond. ,,Ik doe dit nu acht jaar en het heeft me heel veel gebracht, zoals natuur en rust. En de mensen die hier komen, zijn eigenlijk altijd blij – bovendien is het leuk om ze tijdens de schaapswandelingen iets bij te brengen over de natuur. Ik vertel ze onder meer dat schapen de natuurgebieden heel goed onderhouden. Je hebt veel minder machines nodig en ze verspreiden zaden.”

Quote Laatst riep een jongetje van een jaar of vijf: ‘Hé, dat schaap poept! Rob Smits, Schaapsherder

Die natuureducatie zal soms hard nodig zijn? Smits begint te lachen. ,,Ja, laatst riep een jongetje van een jaar of vijf: ‘Hé, dat schaap poept!’ Daar had hij blijkbaar nog nooit over nagedacht.”

Schade en schande

En het herdersvak, waar leerde hij dat? ,,Dat heb ik door schade en schande geleerd. En natuurlijk door mee te gaan met de andere schaapsherder, Kees Cornelissen.” Daar heeft hij een mooie anekdote over. ,,Kees heeft twee honden en op een dag waren alle drie honden bij de kudde. Woody en de honden van Kees keken elkaar aan en ze gingen meteen aan de slag, zo van: ‘Als jij het rechts doet, dan neem ik links voor mijn rekening.’ Kees en ik hoefden niets te doen.”

Er is duidelijk een klik tussen Smits en Woody. ,,Ja, hiervoor had ik een hond die iets te snel voor mij was. Het lag echt aan mij.” De kudde waarmee Smits op stap gaat, telt zo’n zeventig dieren. ,,Maar een bordercollie kan wel 400 schapen hoeden. Soms keert een schaap zich tegen de hond, maar de meeste schapen hebben wel ontzag.”

Lammetjesknuffeldagen

Dan is het tijd om het weiland af te sluiten, er is meer werk aan de winkel. ,,Nu ga ik de dieren voeren. Daar hebben we trouwens nog wel een aantal vrijwilligers voor nodig.” En de mooiste tijd van het jaar? ,,De lammetjestijd. De gezichtjes van de jonge bezoekertjes op de lammetjesknuffeldagen, dat is met geen pen te beschrijven.”

Trots op:

,,De Schaapskooi en de vrijwilligers natuurlijk! En verder: Schijndel is een gemoedelijk dorp met een gezellig centrum, leuke festivals en veel cultuur. Van 1 Ander festival tot glazen boerderij, van Jan Heestershuis tot Filmclub, alles is binnen handbereik.”