Het Schijndel van Ton Keetels: ‘Kletsen doen we ná het lopen’

,,Zal ik de plank even vasthouden? Dan kunnen jullie boren.” Samen met andere leden van Loopgroep Wijbosch is Ton Keetels (63) bezig om houten rekken te maken in het materialenhok. ,,Ik zit nog niet zo lang bij de klusgroep. Een halfjaar geleden ben ik gestopt met werken en nu doe ik zo zoetjesaan wat dingen erbij. Ik ben jarenlang penningmeester geweest. Ik was de enige die goed was in geld tellen, haha.”

Gepraat en gezeverd

De houten panelen achter de rekken zijn ’s ochtends bij Keetels’ bedrijf opgehaald. ,,Die had ik nog. Nu ben ik er mooi vanaf en hier zijn ze weer nuttig.” Na de klus neemt hij plaats achter de ‘zever’tafel in de kantine. Hij lacht. ,,Ja, die noemen we zo. Hier wordt gepraat en gezeverd.”

Quote Lopen is de kern, maar gezellig­heid is ook belangrijk Ton Keetels Voordat hij verdergaat, vat hij de historie van de vereniging samen. ,,In 1988 is het begonnen in de garage van oprichter Frans van der Pol. Daar was onze verzamelplek. En in 2002 meldden we ons aan bij de Atletiekunie. We begonnen met zo’n vijftien mensen en nu zijn we met 110. Er zijn veel trainers bij de groep. Hoe fanatiek je wilt zijn, dat bepaal je zelf.”

Er is een groep op zaterdagochtend die vijf kilometer loopt, en anderen lopen zo’n vijftien tot twintig kilometer. ,,Ik ben nu aan het trainen voor de Monschau Marathon. Die loop ik samen met een vriend: allebei 21 kilometer.” Na afloop van de trainingen is er altijd ruimte voor gezelligheid. ,,Tijdens het lopen klets je eigenlijk niet met elkaar; dat hou je niet vol. Zelf merk ik dat ik tussen de tien en twintig kilometer in een soort zen-toestand kom. Ik heb ooit op yoga gezeten, maar dan bereikte ik die zen-fase toch niet zoals met hardlopen.”

Hij zoekt even op zijn mobiel. ,,Er staat een mooie zin over hardlopen op onze site, maar ik heb geen bereik. Een goede internetverbinding is nog wel een dingetje hier, staat ook op onze to-dolijst. O ja, ik weet hem weer: ‘samen gezond en gezellig’. En dat klopt wat mij betreft: lopen is voor mij de kern. Maar de gezelligheid is óók belangrijk.” En dan is het tijd voor een redactievergadering. ,,We moeten de website weer bijwerken. De anderen weten nog niet dat ik met dit interview óók bezig ben met pr!”

Trots

,,Ik woon in Schijndel, een gezellige plaats. Mensen die van elders hiernaartoe verhuizen – ook uit de Randstad – vinden dat Schijndel veel mogelijkheden biedt. Er zijn hier veel clubs. En bij die clubs zitten veel vrijwilligers zoals bij Loopgroep Wijbosch.”