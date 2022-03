Het Wijbosch van Anne Welte: ‘Helpen zit me in het bloed’

Voorzichtig tilt ze haar hond Zoë op de behandeltafel. Anne Welte (28) runt een sportmassagepraktijk voor honden. ,,Ik weet waar ze graag gemasseerd wordt: waar haar nek overgaat in haar rug.” Even later begint Zoë te gapen, met een lodderige blik in haar ogen. ,,Kijk, ze wordt al rustig. Als ik klaar ben, dan blijft ze gewoon op de massagetafel zitten wachten. In de hoop dat ik tóch doorga, haha.” Als klein meisje was Welte al vast van plan om ‘later iets met honden te gaan doen’. ,,Ik ben verpleegkundige geworden, maar het bleef kriebelen dat ik iets met honden wilde. Daarom ben ik de beroepsopleiding sportmassage voor honden gaan doen.”

Overprikkelde hond

Ze masseert Zoë's rug. ,,Ik kom bij een gezin met een jongetje met een ontwikkelingsachterstand en hij heeft last van stemmingswisselingen. De hond van het gezin is eigenlijk uit zichzelf een soort hulphond geworden, maar is zó toegewijd dat ze helemaal overprikkeld is geraakt. De dierenarts vond het een beetje lijken op epilepsie, maar dat was het toch ook weer niet.”

Coronahond

Al die mensen die in een opwelling een hond in coronatijd hebben aangeschaft, heeft ze daar veel werk aan? ,,Nee, nog niet, maar dat gaat vast komen. Het is nu eerder omgekeerd: mensen die normaliter overdag weg waren en nu vaak thuis zijn, kloppen bij me aan. Hun hond was eraan gewend dat hun baas na het uitlaten ’s morgens wegging, dat ze tussen de middag door iemand anders werden uitgelaten en dat de baas rond een uur of vijf weer terug was. Tijdens de coronacrisis was alles anders en daar raken sommige honden van in de war. Maar het omgekeerde zal ook wel gaan geburen: honden die in de war raken omdat hun baas nu hele dagen weg is.”