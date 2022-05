Het Wijbosch van Ineke Barten: ‘We moeten nu écht in actie komen’

Ze zit op het lommerrijke bankje tegenover het Voedselbos Schijndel. Ineke Barten (58) is kerngroeplid en is er vanaf de start bij betrokken. ,,Zie je die bloeiende meidoorn? Die hebben wij geplant. We zijn in 2018 begonnen met het planten van gemengde hagen rondom elke hectare – het voedselbos telt 16 hectare in totaal.”

Droge zomers

Waarom zoveel hagen? ,,Er staan bosplanten in en die moeten uit de wind staan en niet te veel in de zon.” De drie droge zomers van ’18, ’19 en ’20 hakten erin bij de jonge aanplant, maar tot Bartens grote vreugde is een groot deel toch goed aangeslagen. ,,De natuur is sterk; planten investeren in hun wortel en zo overleven ze het.”

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. ,,We moeten nu écht in actie komen tegen de klimaatverandering. We hebben nog tien jaar de tijd en dat is niet veel meer. Daarom heb ik zo’n enorme drive!” Terwijl Barten door het voedselbos loopt met daarin onder andere notenboompjes, abrikozen, perziken, bessen en pimpernoten geeft ze tekst en uitleg.

Quote Als iedereen wat doet, is de impact enorm Ineke Barten ,,De pimpernoot wordt ook wel klootzakkenboom genoemd.” Ze lacht. ,,Vanwege de vorm van de vrucht.” Barten is een plantenliefhebber. ,,Ik ben hier heel graag.” Ze wijst naar plantstroken in het voedselbos. ,,Hier gaan we half mei nog vijgen en kiwibessen planten. Na ijsheiligen; dat is veiliger in verband met vorstschade. Daar hebben we nog vrijwilligers voor nodig...”

Barten is ecologisch adviseur bij het waterschap. ,,Door de klimaatverandering zijn wateroverlast en grote droogte niet meer op te lossen met bestaande sloten en beken. Het water moet beter in de bodem doordringen en moet daar langer worden vastgehouden. En dát gebeurt juist goed door voedselbossen. Natuur en landbouw gaan heel goed samen in voedselbossen.”

Ze opent het hek van het openbare deel van de voedselbos en loopt naar twee voorbijgangers die de tekst op het informatiebord staan te lezen. ,,Als u wilt, kunt u deelnemen aan de rondleiding die ik op 21 mei geef. U kunt zich opgeven via schijndel@voedselbosbouw.org.” Ze is opgetogen over de enthousiaste reactie van het tweetal. ,,Hier word ik nou blij van!”

Trots:

,,Ik vind het heel fijn dat ik een positieve invloed heb op de omgeving dicht bij huis, hoe klein het ook is. Als iedereen wat doet, dan is de impact enorm. Tegels uit je tuin, regenpijp loskoppelen van het riool en plantje erin. Ja, ik ben echt van het water en het groen!”