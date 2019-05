HIER zegt volmondig ‘ja’ tegen twee zwembaden in Meierijstad

Een nieuwe fractie in de gemeenteraad van Meierijstad, een nieuwe naam (HIER) en een nieuw partijprogramma. De afsplitsing van Team Meierijstad met zes gemeenteraadsleden maakte donderdagavond in De Beckart in Nijnsel de nieuwe naam bekend tijdens een algemene ledenvergadering. ‘Wij wonen hier, wij werken hier, wij sporten hier, hier is het te doen, hier in de eigen kern, hier in Meierijstad en hier in de regio. Wij zijn HIER!', luidt het motto van de coalitiepartij.