Hoe ‘stamp’ je in acht weken tijd een compleet nieuwe Jumbo uit de grond? Dat weten ze in Boxtel

Gestelse Pomp houdt weer Welkomst­mid­dag

SINT-MICHIELSGESTEL - Door corona was het een paar keer niet mogelijk, maar de Gestelse Pomp gaat dit jaar tijdens de kermis weer nieuwkomers uitnodigen voor een Welkomstfeest in de spiegeltent op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel.

19 september