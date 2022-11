Hoofdstraat-Kloosterstraat in Schijndel krijgt smallere rijbaan, fietsstroken en veel meer groen

Kaalslag in de bossen rond Dooibroek, maar er komt nieuw groen

SINT-MICHIELSGESTEL - Wandelaars die in de buurt van het sportparkje van de Pleinse Boys in Sint-Michielsgestel wandelen spreken er schande van. Een flink perceel bos is daar gekapt. Eeuwig zonde, zeggen ze. Maar met de vinger wijzen naar Brabants Landschap klopt niet.

7 november