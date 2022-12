Hoogleraar: ‘Burgemeester Boxtel niet meer serieus te nemen’ na uitlatingen in zienswijze over bouwplan

Erkenning en uitbrei­ding tweetalig onderwijs Elde College

Het Elde College in Schijndel biedt al bijna twintig jaar tweetalig onderwijs aan op de vwo-afdeling en was daarvoor ook erkend voor de leerjaren 1 tot en met 3. Nu krijgt de school het tto-senior certificaat Dat betekent dat ze ook bevoegd is om tweetalig onderwijs te geven in de andere leerjaren. Bovendien mag het tweetalig onderwijs ook worden aangeboden aan Havo-leerlingen

