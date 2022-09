‘Hoogtevrees? Gewoon voor je uit blijven kijken’, dat is het devies bij het WK paalklimmen in Wijbosch

‘Bewoners horen niets over wensen en ideeën, communica­tie Boxtels college is bedroevend’

BOXTEL - Bedroevend. Dat etiket plakt de Socialistische Partij op de communicatie tussen het Boxtelse college en inwoners. In een brief op poten willen de socialisten daarom uitleg over tenminste twee gevallen. Bewoners van zowel De Hoef als Hoogheem zijn namelijk volgens de SP zeer ontevreden over hun gemeentebestuur.

30 augustus