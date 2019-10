Horeca Meierijstad: biertap van sportclubs moet eerder dicht

Beroepen­feest voor VMBO’ers in Meierij­stad

10:45 VEGHEL/SCHIJNDEL - Een Beroepenfeest voor VMBO’ers uit de gemeente Meierijstad. Zo noemen het Elde College in Schijndel en het Fioretti College in Veghel het nieuwe project Meierijstad On Stage voor dit schooljaar.