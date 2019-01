Horecapaar beleeft nachtmerrie in ‘Schijndels’ droomkasteel: ‘We zijn opgelicht door onze werkgever’

Werkloos­heid daalde in 2018 sterk in de Meierij

22 januari MEIERIJ - De werkloosheid is flink gedaald in de Meierij het afgelopen jaar. Met dank aan de economie die op nagenoeg alle fronten is aangetrokken. Maar niet in alle vier de gemeenten was de afname even sterk. In Boxtel bijvoorbeeld zakte het aantal werklozen met een ww-uitkering iets minder sterk, zo blijkt uit cijfers van het UWV.