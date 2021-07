Huh? Kringloopwinkels dreigen door spullen heen te raken

Gestelse Veste met vijftien appartemen­ten op de plek van Hema

26 juli SINT-MICHIELSGESTEL - Het duurt nog even voordat de Hema in Sint-Michielsgestel verkast naar het Petrus Dondersplein. Er wordt nog volop gebouwd aan de nieuwe complexen van Brenthof en Dommelstaete. Toch is er al een woningbouwplan voor de ‘oude Hema’: Gestelse Veste. De verkoop van die nieuwe appartementen is begonnen.