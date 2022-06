‘Huizen te dicht bij de Dommel is slecht voor de natuur’

Vloeiweide de Kooi weer tot leven gewekt, maar natuurlijk wel met een ‘nepper’

LIEMPDE - Het is nooit een succes geworden. De 5 hectares met vloeiweides die door gemeente Liempde in 1894, 1895 en 1896 werden aangelegd in de Kooi. Maar nu zijn ze tóch terug. Niet voor het echtje, want dat kost bergen geld. Het is nu een cortenstalen dwarsdoorsnede van zeker 30 meter lang, als kunstwerk in het landschap. Zo kan het publiek toch nog zien hoe dat vroeger werkte.

