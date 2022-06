Hydraudine slaat nieuwe weg in met waterstofcompressor voor vrachtwagen

BOXTEL - Er hangt een nieuwe naam aan de gevel bij de campus van Bosch Rexroth in Boxtel. Voortaan draagt het projectenbedrijf (Large Projects) de naam Van Halteren Technologies Boxtel. En zo gaat het bedrijf, dat in Boxtel vooral bekend staat als Hydraudyne, een nieuwe toekomst tegemoet. Met kansrijke producten als onder meer waterstofcompressoren voor vrachtwagens.

,,We presenteren onze ideeën voor de ontwikkeling van waterstofcompressoren voor vrachtwagens en de bijbehorende bouw van ‘benzinestations’ voor deze nieuwe vrachtwagens op de Hannover Messe, die nu bezig is. Dat doen we samen met onze partner Resato. Vrachtwagens kun je niet op batterijen laten rijden, wel op waterstof. En de techniek die daarbij van pas komt lijkt erg veel op wat we al jaren doen met onze cilinderbouw", zegt Durk-Jan Nederlof van Van Halteren Technologies Boxtel.

Nieuw personeel

Volgens Nederlof is met deze duurzame techniek een nieuw hoofdstuk in beeld voor het bedrijf dat nu weer in handen is van een Nederlands familiebedrijf uit Bunschoten met onder meer Izaak en Pieter-Joost Veerman aan het roer. ,,We hebben het juiste personeel om spullen te kunnen maken. De markt is er ook. Aan de kant van de klanten is nog wel werk aan de winkel. Evenals bij de werving van nieuw personeel, met name in de leeftijdsgroep tussen de 25 en 35 jaar. We werven nieuw personeel vooral bij universiteiten en hogescholen en mbo's.”

Volledig scherm Koffie met gebak voor personeel voor Van Halteren Technologies Boxtel. © jan zandee

Feestje

De 250 personeelsleden van Van Halteren Technologies Boxtel vierden woensdagochtend de officiële overgang van onder Duitse hoede (Rexroth, A Bosch Company) naar Nederlandse handen. Dat gebeurde op een groot parkeerterrein op Ladonk aan de Van Salmstraat met knallen en slingers, toespraakjes, koffie en gebak en het maken van een groepsfoto in jasjes met het nieuwe logo van Van Halteren.

Eigenaar campus

Nederlof: ,,We maken in feite met onze machinefabriek mooie cilinders, maar ook van alles wat beweegt en bestuurd moet worden met hydrauliek of elektrisch. Voor Bosch Rexroth waren we een klein onderdeel met rond de 100 miljoen euro omzet per jaar. Bosch Rexroth blijft overigens wel hier in Boxtel. Wij zijn eigenaar geworden van de campus en verhuren aan Bosch, die hier nog met ongeveer 200 man personeel blijft en hun verkoopafdeling blijft houden.”

Rijke historie

Van Halteren Technologies Boxtel kent in Boxtel al een lange historie die terug gaat naar 1955. Toen begonnen Joop van As en Dick Huijgen voor het eerst hydraulische apparaten voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers in vooral de bagger- en scheepsliftenindustrie. Het bedrijf startte in de oude brandweerkazerne naast het gemeentehuis aan de Markt. Het bedrijf Hydraudyne verhuisde in 1957 naar de Van Salmstraat.

Reuzenrad Londen

In 1977 nam het Duitse Mannessman Rexroth Hydraudyne over. Het concern ging in 2001 samen met Robert Bosch GmbH en zo ontstond het huidige Bosch Rexroth. Hoogstandjes van de onderneming in de loop der jaren waren de levering begin jaren tachtig van de hydraulische cilinders voor de Oosterscheldekering en voor het reuzenrad in Londen in 1999. Voor dat reuzenrad leverde Hydraudyne besturings- en aandrijvingstechniek.

Volledig scherm De Londen Eye. © Lex van Lieshout ANP XTRA

Trekpleister

De constructie van dit reuzenrad Londen Eye is van de grond af 135 meter hoog. Het reuzenrad zelf heeft een doorsnee van 120 meter. Toen minister-president Tony Blair op 31 december 1999 Londen Eye feestelijk opende was het rad dan ook daadwerkelijk het grootste ter wereld. Inmiddels is dit reuzenrad aan de oevers van de Thames ook een drukbezochte attractie. Elk jaar zijn er 3,5 miljoen bezoekers.

Volledig scherm De Oosterscheldekering. © Arie Kievit

Ekofisk

Hydraudyne leverde ook de hydraulische installatie voor de Oosterscheldekering als onderdeel van de stormvloedkering en hierbij werd er een recordlengte van 56 kilometer hydraulisch leidingwerk gebruikt. Tevens zijn de installaties voor de Hartelkering en de Maeslantkeering van Hydraudyne. In 1987 was het Hydraudyne die de olieproductieplatformengroep Ekofisk wist op te vijzelen met zes meter, omdat het in de golven dreigde te verdwijnen.



