In brand gestoken scooter veroorzaakt bosbrandje in Sint-Oedenrode

In Boxtel geen demping treinher­rie

11:00 BOXTEL - ProRail slaat dezer dagen Boxtel over bij het plaatsen van raildempers ter bestrijding van geluidsoverlast, veroorzaakt door treinen die over de Brabantroute razen. Terwijl er toch zo'n honderdduizend dempers worden aangebracht tussen Dordrecht en Venlo. Of al zijn gemonteerd, zoals onder meer in Helvoirt.