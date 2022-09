In Schijndel collecteren ze nu met een emmer, want alles in één keer werkt veel beter

SCHIJNDEL – Niet meer tig keer per jaar tijdens etenstijd naar de voordeur lopen voor een collecte, maar nog maar één keer per jaar een bijdrage geven voor meerdere goede doelen. In Schijndel doen ze dat nu voor de tweede keer en het lijkt te bevallen, aan beide kanten van de voordeur.