Ingestorte festivaltent Rebirth vandaag opgeruimd, morgen staat er al een nieuwe

Op het Haarense weiland vlakbij de N65 staat nog één tent fier overeind. Even verderop ligt een exemplaar finaal in de kreukels. Hier en daar wappert pimpelpaars tentdoek in de wind. Via een opening in deze tent in aanbouw had een windvlaag dinsdag vrij spel.

Zelfde formaat

Het is Van Sprang gelukt om op korte termijn een tent van exact hetzelfde formaat te bestellen. Dat is belangrijk, omdat alle podia, apparatuur en aankleding daarop zijn afgestemd. ,,Nu kan ons originele plan doorgaan.‘’

De schade door de storm kost de organisatie van het hardstyle-festival een beetje extra werk. Van Sprang: ,,Het was de planning dat we vandaag aan de slag zouden gaan in de tenten. Dat lukt nu niet, daar leveren we één tot anderhalve dag op in. Dan werken we langer door, of zetten we wat meer mensen in.‘’ Het festival begint volgende week vrijdag.

Volledig scherm De ingestorte tent bij Rebirth © Bart Meesters / Meesters Multi Media

Afhandeling van de schade

Over de afhandeling van de schade wordt nog gesproken. ,,We zijn goed verzekerd, ook voor dit soort dingen‘’, stelt Van Sprang. Het is in elk geval aan de leverancier zelf om nu binnen twee dagen de boel op te ruimen en een nieuwe tent op te tuigen.

Bij het instorten van de tent raakten geen mensen gewond. Op het terrein werd nog wel gewerkt. Sommigen zagen het gebeuren en belden hun collega's. Andere tenten zijn vervolgens extra stevig vastgezet. 's Nachts hebben medewerkers de boel goed in de gaten gehouden, zodat de wind niet opnieuw vat zou krijgen op de losse zeilen.

Op tijd af

De 20.000 bezoekers van Rebirth hoeven niet te vrezen voor hun festival. De organisatie belooft dat alles voor vrijdag 12 april af is.

Luister naar het nieuws van vandaag