Intensieve zoektocht naar locaties voor tijdelijke woningen

Dit blijkt uit een rapportage over woningbouwcijfers over de jaren 2020 en 2021 die Sint-Michielsgestel heeft opgeschreven in het rapport ‘Wonen en woningbouw 2022’ dat net is verschenen. In 2020 bekeek Gestel al verschillende locaties om daar tijdelijke woningen te bouwen. Dat leverde toen nul plaatsen op. Maar in 2021 kwam de bouw van tijdelijke woningen opnieuw op de agenda. Dit om een groeiende groep spoedzoekers te helpen met huisvesting.