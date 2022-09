Praten, praten, praten maar villa Phaf staat er nog steeds ‘verlaten’ bij, ‘kwaliteit kost tijd’

BOXTEL - Woningen, een hotel, een restaurant? Wat is de toekomst van Villa Phaf aan de Rechterstraat in Boxtel? Door de gemeente verkocht in januari 2021, maar de toekomst van het pand is nog steeds ongewis. Partijen zijn uiterst terughoudend om ook maar iets te vertellen.

12 september