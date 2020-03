JBZ maakt corona-afdeling in buitenlocatie voormalig ziekenhuis Liduina Boxtel

De buitenlocatie Boxtel van het JBZ ondergaat nog even geen flinke metamorfose. Het coronavirus gooit roet in het eten. JBZ had met alle specialismen vanuit de laagbouw in april willen verhuizen naar de hoogbouw, zodat de oude plek grondig verbouwd kon worden. Maar nu komt er in de leegstaande afdeling van de hoogbouw een corona-afdeling voor ouderen met onder meer dementie die het coronavirus hebben opgelopen.