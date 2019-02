Jetty Eugster (64) vindt het bijna mooi geweest

Voortaan exposities in Het Hofje in Boxtel

12 februari BOXTEL - Voortaan mag iedere maand een andere Boxtelse amateurkunstenaar exposeren in Het Hofje aan de Markt in Boxtel. Er is in dat karakteristieke gebouwtje naast het gemeentehuis ruimte ontstaan doordat het kantoor van het centrummanagement vacant is gekomen, dat is namelijk verhuisd naar de bibliotheek.