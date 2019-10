Jonge pantertjes voor het eerst buiten bij BestZOO

Glasvezel in Meierij­stad: nog 1167 adressen te gaan

8 oktober VEGHEL/SCHIJNDEL - In het buitengebied van Meierijstad wachten nog 1167 adressen op glasvezel. Zij moeten nog even geduld hebben, want het werk werd vorige week per direct stilgelegd door de gemeente Meierijstad. Bij 463 huishoudens en bedrijven is de glasvezel inmiddels aangelegd.