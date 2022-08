Jonge vrouw (19) valt op door ‘bijzonder rijgedrag’ en raakt rijbewijs kwijt

Esmee woont in een oude kerk: ‘Er komen nog best veel kerkgan­gers, er branden hier altijd kaarsjes’

WIJBOSCH - Sinds anderhalf jaar is Esmee van Hooft de gelukkige eigenaar van een van de huizen in de kerk in Wijbosch. Oud van buiten, nieuw van binnen: daar viel ze voor.

26 juli