Jongeren die in ziekenhuis liggen na xtc-gebruik bij Boxtelse jeugdzorginstelling ‘in de loop van de dag weer naar huis’

BOXTEL - De situatie van de jongeren die zondagavond met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht nadat zij vermoedelijk xtc hadden gebruikt bij jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel, is stabiel. Dat zegt woordvoerster Mehlika Schopen maandagochtend. ,,Het gaat goed met ze. Ik verwacht dat de jongeren in de loop van de dag weer naar huis mogen”, aldus Schopen.

De politie bevestigt dat het weer beter gaat met de jongeren. ,,Er is geen sprake meer van een ernstige situatie.” De jongeren liggen nog wel in het ziekenhuis.

Lees ook Zes jongeren met spoed naar ziekenhuis na gebruik xtc bij jeugdzorginstelling in Boxtel, een jongere kritiek Lees meer

Iets na 19.30 uur zondag werden de eerste jongeren van het groepje op het terrein buiten onwel. Later moesten meer ambulances ter plaatse komen. Volgens Mehlika Schopen gaat het om minderjarigen. Drie van hen wonen bij De La Salle. Of de jongeren daadwerkelijk xtc hadden gebruikt wordt nog onderzocht, maar Schopen gaat daar wel vanuit. ,,Het is niet duidelijk of het om vervuilde pillen gaat, dat zoekt de politie uit.”

Terrein vrij toegankelijk

Het terrein van de jeugdzorginstelling is voor iedereen toegankelijk. ,,We hebben geen hoge hekken. Vermoedelijk hebben twee jongeren van buiten de pillen meegebracht. Eén van die jongeren is ook in het ziekenhuis beland”, aldus Schopen. ,,Op het gebruik van xtc ligt haast geen taboe meer. Misschien moeten we daar als samenleving eens beter naar kijken.”