Joost wil nog eens met buurt praten over appartementengebouw Kleine Aarde

DEN HAAG/BOXTEL – Woonstichting Joost wil best nog een keer praten over de bouw van het appartementengebouw met sociale woningen op De Kleine Aarde in Boxtel. Dat bleek tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag.

Alleen leken de tegenstanders, waaronder omwonenden en natuurorganisatie Het Groene Hart, daar weinig vertrouwen in te hebben, zo bleek bij de rechtszaak. De buurtbewoners vinden dat het woongebouw en parkeervoorzieningen veel te dicht bij hun woningen langs de Munselse Hoeve komen.

Westzijde groen houden

Het Groene Hart vindt juist dat er veel te veel groen wordt opgeofferd aan het plan van woonstichting Joost om een appartementengebouw midden in het groen te bouwen. Volgens Adriaan van Abeelen van de natuurorganisatie kun je de bebouwing veel beter concentreren op de plek waar nu de parkeerplaatsen zijn gepland. ,,Dan hou je aan de westzijde een heel groen gebied open. Dat is veel beter voor de flora en fauna, die ze met dit Kleine Aardeplan juist zeggen te willen ontzien.”

Circulair

Volgens Niels Vader van woonstichting Joost wordt er juist wel heel veel rekening gehouden met de natuur en de groene uitstraling. ,,Het wordt een circulair bouwplan met veel houtbouw en weinig verharding. Het groen blijft intact, waardoor er ruimte is en blijft voor diersoorten zoals de wezel. De parkeerplaatsen komen in de uiterste zuidoostkant van De Kleine Aarde en tasten het groen niet of nauwelijks aan.”

Parkeeroverlast

De buurt vreest evenwel een flinke toename van de verkeers- en parkeeroverlast op de Munselse Hoeve. Zij hopen dat de Raad van State het bouwplan blokkeert en terugstuurt naar de tekentafel van de gemeente Boxtel. De gemeentewoordvoerder zei dat niet nodig te vinden en benadrukte dat het om een uitgebalanceerd plan gaat, waarbij wonen en natuur prima worden gecombineerd.

Pastorietuin

Van Abeelen zei desondanks teleurgesteld te zijn in de houding van de woningcorporatie. ,,In Rosmalen had Joost ook een plan om te bouwen in de Pastorietuin. Toen konden we wel harde afspraken maken over het minimale percentage groen dat behouden moest blijven. Dat had hier toch ook gemoeten.”

Door de beugel

Joost-woordvoerder Vader zei dat hij nog steeds bereid is het gesprek met Van Abeelen en de buurt aan te gaan. Maar of dat nog zal leiden tot een andere plek van de bebouwing is twijfelachtig. De Raad van State beslist binnen enkele weken of het huidige plan al dan niet door de beugel kan.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De nieuwe situatie met links de Van Coothhoeve, en bovenaan het bezoekerscentrum. Rechts de nieuwe veldschuur. © De Kleine Aarde

Plaetse Zuid

Het bouwplan van Joost staat los van de andere ontwikkelingen die De Kleine Aarde in Boxtel te wachten staat. Geert van der Veer van de Herenboeren in het Boxtelse Wilhelminapark wil met zijn organisatie bij De Kleine Aarde een doorstart maken met de komst van Herenboeren NL. Op De Kleine Aarde zou zo De Plaetse Zuid kunnen ontstaan.

Kennis delen

De Plaetse Zuid moet straks een kenniscentrum worden. Een werkplaats voor boeren die graag willen schakelen naar nieuwe manieren van werken in de voedselketen. Biologisch boeren, natuurinclusief werken, à la de Herenboeren of anders. Van der Veer: ,,Er komen op termijn 250 boeren per jaar op bezoek bij De Kleine Aarde die samenkomen om die weg naar nieuwe landbouw te vinden. Kennis delen, zoeken naar nieuwe werkwijzen. Veel boeren willen wel, als wij met deze De Plaetse Zuid een start maken.”

Verbouwen

Stichting BD Grondbeheer koopt de grond bij De Kleine Aarde. Herenboeren NL gaat De Kleine Aarde exploiteren. ,,Boxtel koopt de Van Coothhoeve terug van woningcorporatie Joost, behoudens het huis. Die hoeve gaan wij gebruiken en wat verbouwen. De keuken moet onderhanden worden genomen. We breken de veldschuur af en bouwen op dezelfde plek een nieuwe, als flexplek voor verschillende partijen. In het andere gebouw komen overnachtingsmogelijkheden, ook op de begane grond. Daar zijn nu al bedden op de eerste verdieping. Dus dat wordt wel wat verbouwen.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.