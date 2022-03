Karel van Lieshout stapt bij Lokaal Meierijstad uit de ‘anonimiteit’

Karel van Lieshout (39) werd tot verrassing van velen lijsttrekker bij Lokaal Meierijstad. Toch is de Veghelaar al jaren actief in de lokale politiek, al was het meer op de achtergrond. Zo was hij bestuurslid van Team Meierijstad, de partij die bij de vorige verkiezingen de grote winnaar werd met 11 zetels. En de partij die in 2019 na de nodige onderlinge onenigheden uiteenviel in twee partijen: HIER en Lokaal Meierijstad.