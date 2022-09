Kat zit vast in bodem van auto en hulpdiensten krijgen het dier niet bevrijd

Burgemees­ter Boxtel kan ook klimaatbur­ge­mees­ter worden, als hij zelf wil

BOXTEL - En nu maar afwachten of burgemeester Ronald van Meygaarden zelf ook wil. PvdA-Groenlinks in Boxtel heeft hem voorgedragen als klimaatburgemeester. Dat was zijn voorganger Mark Buijs ook. Boxtel zelf is op zoek naar een klimaatsupporter.

