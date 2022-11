Kees en Paula laten zien dat kleinschalig boeren kan: ‘Een koe gaat niet meteen weg als ze minder melk geeft’

Ambulance botst op auto tijdens rit naar ongeluk met fietser in Boxtel

BOXTEL - Een fietser is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Schijndelseweg in Boxtel. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Een ambulance die onderweg was naar het ongeval, raakte betrokken bij een botsing met een andere auto.

