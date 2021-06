Keuzestress speelt deze jonge ‘stad’ nog altijd parten

Meierij­stad tobt komende jaren met legere portemon­nee: belastin­gen omhoog?

4 juni MEIERIJSTAD - Hoe dik of dun de portemonnee van Meierijstad is of blijft en of de inwoners dat gaan merken aan hogere gemeentelijke belastingen? Dat blijft nog even in het ongewisse. Meierijstad waarschuwt al wel, als Den Haag niet een aantal zaken financieel goed regelt, zoals meer geld voor de jeugdzorg en wet maatschappelijke ondersteuning, voldoende geld in het gemeentefonds, dat het dan op een houtje bijten wordt vanaf 2023.