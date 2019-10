Kinderen die van God los zijn en personeel dat met lege handen staat: De La Salle in Boxtel over het xtc-incident

Burgemees­ter Haaren is beter maar komt niet meer werken

10:31 HAAREN - Ondanks dat ze een fikse knauw heeft gekregen van de bestuurscrisis in Haaren is burgemeester Jeannette Zwijnenburg toch weer in voor een burgemeesterspost. Maar ze houdt alle opties open, nu ze weer beter is. In Haaren gaat ze zeker niet meer aan de slag.