Klein en duurzaam wonen in het groen of in het centrum, Boxtel heeft locaties voor tiny houses

Gestelse raad vierkant achter MijnGemeen­te­Dicht­bij (MGD)

SINT-MICHIELSGESTEL - Zette de grootste coalitiepartij Balans in Boxtel onlangs het ‘voortbestaan’ van de ambtelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel onder druk door zich af te vragen of MijnGemeenteDichtbij (MGD) wel zo verder moet, de gemeenteraad in Sint-Michielsgestel staat vierkant achter MGD.

4 november