Kleine Aarde in Boxtel gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen, daarna Liduina ziekenhuis

In eerste instantie staan er in het bed and breakfast-gedeelte van De Kleine Aarde 18 bedden klaar voor wat voornamelijk moeders met kinderen en ouderen zullen zijn. In andere ruimtes kunnen nog bedden bij worden gezet. De Van Coothhoeve wordt ingericht als een gezamenlijke vrijetijdsruimte. Ook is er de mogelijkheid om samen te koken. De eerste vluchtelingen nemen uiterlijk volgende week maandag hun intrek.

Twee keer vijftig

In totaal is er bij De Kleine Aarde plek voor 32 vluchtelingen. Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel moet Boxtel komende weken ongeveer 200 vluchtelingen opvangen. Voor Boxtel betekent dat de komende week ongeveer vijftig vluchtelingen. Afhankelijk van hoeveel vluchtelingen er binnenkomen in Nederland, zullen dat er de week daarop weer vijftig zijn.

Wanneer De Klein Aarde vol is, worden Oekraïners mogelijk in het leegstaande deel van het Liduina ziekenhuis geplaatst. Die optie wordt momenteel nog onderzocht. Daar zou nog wel het een en ander moeten gebeuren. ,,Een verpleegafdeling heeft geen keuken. Die moeten er nog in worden gezet”, vertelt burgemeester Ronald van Meygaarden.

In het Liduina zou plek zijn voor ongeveer veertig vluchtelingen. Als derde opvanglocatie wordt Kentalis in Gestel onderzocht.

Ruimte om te spelen

,,Het is belangrijk dat deze mensen niet geïsoleerd zitten, dat ze met elkaar kunnen communiceren. En voor de kinderen is er buiten bij De Kleine Aarde genoeg ruimte om te spelen”, zegt Van Meygaarden.

De gemeente is volgens Van Meygaarden al vanaf het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel op zoek naar geschikte plekken om vluchtelingen te huisvesten. Er waren daarbij drie belangrijke eisen: een rustige plek waar mensen langere tijd kunnen verblijven, zonder dat dat ‘kannibaliseert’ op huisvesting voor statushouders en eigen inwoners.

Direct omwonenden van De Kleine Aarde zijn dinsdag geïnformeerd middels een brief. Donderdag is er een inloopavond in de Raadszaal.

Geen voorstander

Van Meygaarden is geen voorstander van opvang van vluchtelingen bij mensen thuis. ,,We hebben wel genoteerd wie zich gemeld heeft voor particuliere opvang. Maar daar zouden we alleen een beroep op doen als we extreem in de penarie komen.”

Daarbij zouden adressen met losse units, bijvoorbeeld in de tuin, voorkeur hebben boven adressen waar vluchtelingen echt in huis trekken. Zicht op hoeveel mensen in de gemeente momenteel Oekraïners in huis hebben, is er niet.



