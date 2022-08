Koningen strijden tegen elkaar bij gildedag Dommelgroep

Met de opvang van nog eens 150 vluchtelin­gen uit Oekraïne is Boxtel er niet, ‘het gaat hier niet bij blijven’

BOXTEL - 150 op komst, maar er gaan nóg meer Oekraïense vluchtelingen naar Boxtel komen. Die boodschap bracht de gemeente bij de uitleg over de plannen voor de opvang in het voormalige Rabo-kantoor aan de Stationsstraat. De opvang in het centrum blijft in ieder geval tot 1 oktober 2023 open, daarna gaat het gebouw plat voor woningbouw.

14:52