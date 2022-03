Kopje koffie met een ambtenaar: Gestel en Boxtel willen mensen met schulden eerder helpen

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel gaan voortaan op bezoek bij mensen die in de schulden zitten of dreigen te raken. Het idee is om zo al vroeg hulp te bieden aan inwoners die bijvoorbeeld hun energierekening niet kunnen betalen.

Sinds een klein jaar ontvangen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel via een beveiligd systeem meldingen van energieleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties en het waterbedrijf als inwoners bij een van die instanties een betalingsachterstand hebben.

Die gegevens worden nu aan elkaar gekoppeld. Wanneer een adres bij twee verschillende partijen in het systeem omhoog popt, stuurt de gemeente voortaan een brief. De bedoeling is om in Boxtel en Gestel samen iedere maand zo'n twintig brieven te versturen.

Éen contactpersoon

In de brief wordt hulp aangeboden. ,,Er staat een telefoonnummer van een contactpersoon in. We hopen dat mensen daar gebruik van maken", vertelt wethouder Mariëlle van Alphen. Ze benadrukt dat mensen in een eventueel vervolgtraject constant met die ene contactpersoon van doen zullen hebben.

Naast de twintig brieven gaat er per maand iemand van de gemeente bij vijf adressen langs voor een ‘keukentafelgesprek’, om de situatie in te schatten en eventueel (schuld)hulpverlening aan te bieden.

Mensen die een keer vergeten hun rekening te betalen, hoeven overigens niet bang te zijn dat er ineens een ambtenaar op de stoep staat. Er wordt namelijk ook gekeken naar de hoogte van de betaalachterstanden.

Hoeveel?

De gemeenten weten niet hoeveel mensen er uit deze systemen maandelijks naar boven zullen komen. ,,De aanname is dat er in elke gemeente mensen zijn die in de schulden zitten of op het randje daarvan, die nog niet bekend zijn bij ons of hulpinstanties", zegt Van Alphen.

,,De drempel om je te melden kan hoog zijn, vanwege schaamte of een taalbarrière bijvoorbeeld. Maar het kan ook dat mensen helemaal niet weten bij welke instantie ze terecht kunnen voor hulp. Hopelijk wordt de drempel op deze manier wat lager.”



