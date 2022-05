Kritiek zwelt aan: 1 miljoen euro verlies bij samenwerking ambtenaren Boxtel en Gestel

Het verlies van ruim 1 miljoen euro in 2021 bij de ambtelijke organisatie van beide gemeenten is vooral veroorzaakt door loonkosten (salarissen en inhuur). Dat valt te lezen in het jaarverslag van Mijn Gemeente Dichtbij (MGD). Zo moest er voor een tijdelijke directeur (in 2020 begonnen en in juli 2021 vertrokken) 123.000 euro worden betaald. Uit de cijfers blijkt bovendien dat er ook in 2021 te weinig personeel in dienst was: dertig fulltimers om precies te zijn.