Laatste Kampinatocht een feit: Organisatie stopt na 44 jaar

Quirine bedacht Dungense snuffel­tuin voor honden: ‘Ze worden dolgeluk­kig als al hun zintuigen worden geprikkeld’

DEN DUNGEN - Een snuffeltuin? Wat is dat nou weer? Honden die daar van hun baasje in mogen, weten dat perfect. Geen baasje dat ze met de riem in het gareel trekt, maar op eigen houtje rondhuppelen, dolen en snuffelen tot je eens ons weegt. Zo’n tuin prikkelt alle zintuigen van Tarzan en Blackie. Quirine Vis opent maandag Snuffeltuin Q in Den Dungen.

6 mei