Landgoed Haanwijk te kijk op Tweede Paasdag

UPDATE De sneeuw valt bescheiden in Den Bosch op 1 april, toch sneeuwpret

DEN BOSCH/ROSMALEN - Soms sneeuwt het in april, wijlen popidool Prince zong er al over. Deze 1 april sneeuwde het ook in Den Bosch en omgeving, al was het bescheiden. Hier en daar hadden kinderen toch plezier in de sneeuw, zoals in Rosmalen.

