Leerlingen Elde College ontleden straks bruine bonen uit eigen schooltuin: ‘Veel leuker om zo te leren’

Dungense scholen gaan ook regenpij­pen doorzagen

SINT-MICHIELSGESTEL - De club van Met elkaar voor Mekaar mag ook in 2023 rekenen op een flinke bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel voor het afkoppelen van regenwater bij particuliere woningen. Voor 2023 zit er weer 80.000 euro in de pot om mensen te helpen in de achtertuinen schoon regenwater op te vangen. Ook twee scholen gaan meedoen.

12 november