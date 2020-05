‘LEGO Master’ Jan uit Boxtel droomt van werken bij LEGO: ‘Al nemen ze me aan als conciërge’

Bij de buren bouwen ze wél woningen, Boxtelse plannen voor duizend huizen op de plank: ‘Komt goed’

8:01 BOXTEL - Het klopt dat er in Boxtel amper gebouwd wordt, terwijl de plannen voor meer dan duizend huizen op de plank liggen. Alleen in Rucphen en Moerdijk wordt op dit moment minder gebouwd. Maar dat is slechts een momentopname, zegt het gemeentebestuur. Want let op, voegt het college eraan toe: ‘Volgend jaar staan we veel hoger op de provinciale ranglijsten’. Partijen zijn er niet gerust op.