‘Letsel valt mee’ bij twee volwassenen en drie kinderen na ongeluk op A50 bij Veghel

14:17 SCHIJNDEL - Pleinpop in Schijndel staat voor de elfde editie. Op zaterdag 31 augustus is het Kloosterpark weer vanaf 14.00 uur ingeruimd voor dit muziekfestival. Een dag eerder heeft vanaf 17.00 uur voor de vierde keer de Biertuin plaats in hetzelfde Kloosterpark. Beide evenementen zijn gratis te bezoeken.