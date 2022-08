Liempde, een knusse en gemoedelijke dorpskermis in zomaar wat cijfers

LIEMPDE - Dit weekeinde begon in Liempde de jaarlijkse kermis. Zo’n vijftien attracties staan vijf dagen tot en met woensdag 10 augustus in de kom van het dorp. Van suikerspinnenkraam tot de botsauto’s. Een dorpskermis in enkele cijfers...

322

Het aantal eendjes dat bij de attractie Lucky Duck oorspronkelijk in het water ‘zwom’.

,,Kijk zo moet het”, demonstreert ‘expert’ Mike Oortwijn uit Oss die bij Lucky Duck helpt. Hij houdt het haakje van de stok horizontaal, draait het op het juiste moment en hengelt zo een geel eendje binnen. ,,Er dobberden in het begin 322 gele, paarse, roze, groene en blauwe eendjes in het water. Dat heeft de baas mij verteld. Maar die dingen sneuvelen nog wel eens. Hoeveel er nu nog drijven? Ik heb ze niet geteld. Ik geef de hengel aan en pak de gewonnen prijzen. Leuk werk om te doen. Je praat met allerlei soorten mensen. Bovendien zie je die blije kindergezichtjes als ze met een knuffeltje of speeltje weggaan. Ik vind dat Liempde een knusse kermis heeft.”

26,6

Het gemiddelde aantal graden tijdens vijf dagen kermis in Liempde. Woensdag spant volgens Weeronline de kroon met 31 graden.

,,Die gemiddelde temperatuur gaat nog, maar die voorspelde 31 graden zijn echt te warm”, zegt Kim Paashuis uit Vught die in de kraam Sweet Honeybee zuurstokken en lolly’s verkoopt. Je ziet hier dan overdag zowat niemand. Mensen stellen hun bezoek naar de koelere avond uit, trekken op de dag meer naar het water. ,,Of deze kermis ook een ‘zoete kermis’ is? Op zich wel, de inwoners van Liempde houden wel van zoet. Ik verkoop achttien verschillende zuurstokken. De lolly’s stijgen in populariteit. Zo’n lekkernij in de vorm van een varkentje of bloemetje vinden kinderen leuker dan een simpele rechttoe rechtaan zuurstok.”

Lees verder onder de foto: op zaterdag eerder open

Volledig scherm Opa Martien Timmermans uit Liempde met kleinzoon Loek (2). © Peter de Bruijn

15.00 uur

De vervroegde openingstijd afgelopen zaterdag van de kermis in Liempde.

,,Normaal ging de kermis de eerste dag pas om 19.00 uur open”, aldus exploitant Joffrey Bierens uit Eindhoven, die met zijn vliegtuigmolen Superjet in Liempde staat. ,,Afgelopen jaren waren de kinderattracties na anderhalf uur al klaar omdat de jongste kroost naar bed moest. Dit tijdstip is beter. We krijgen veel positieve reacties van de bezoekers. Ik sta hier al tien jaar in het dorp. Liempde heeft een gezellige en gemoedelijke kermis. Je ziet de komende dagen veel dezelfde gezichten is mijn ervaring. Op een stadse kermis komen vaker mensen die maar één dagje komen zwaaien, zwieren en draaien.”

50 tot 100 euro

Het budget dat opa Martien denkt te besteden op en naast de kermis. In één dag.

,,Zo’n 50 tot 100 euro schat ik”, aldus ‘opa’ Martien Timmermans uit Liempde, terwijl hij met een schuin oog kleinzoon Loek (2) in de James Bond-auto op de draaimolen in de gaten houdt. ,,.Iets drinken, misschien eten en de kaartjes voor de attracties. Of mensen besparen op de kermis? Het zou zomaar kunnen. We hebben met z’n allen steeds minder geld te besteden. De inflatie, hè. Vanaf maandag is er overal in het dorp de actie ‘Op Liemt Gemunt’ voor goedkopere kaartjes voor de kermis. We doen dit keer niet mee. We gaan zondag op vakantie naar Toscane in Italië.”

Lees verder onder de foto: ‘Kermis wordt steeds meer een decoratie’

Volledig scherm Een van de kinderattracties op de kermis. © Jan Zandee

1,50 euro

De met de gemeente Boxtel afgesproken maximale prijs voor een kaartje in kinderattracties.

,,Best lastig in deze tijd om van die anderhalve euro’s rond te komen”, vindt eigenaar Bart van de Westelaken van de nostalgische draaimolen. ,,Alle kosten gaan omhoog. Stroom, verzekeringen, keuringen, de boodschappen in de supermarkt, alles wordt extra duur. In dorpjes is het steeds moeilijker om een fatsoenlijke boterham te verdienen. Met een draaimolen vis je bovendien in een kleine vijver. Kindjes van 5 vinden die draaimolen tegenwoordig al iets voor baby’s. In Liempde, maar ook in Den Bosch komt de nadruk steeds meer op het vertier in de horeca te liggen. Die floreert deze dagen. Later op de avond hebben wij niet veel meer te doen. Kermis wordt steeds meer een decoratie.”

16

Het aantal schoten dat broertjes Bruce en Bing zaterdag ‘afvuurde’ in de schiettent.

,,Normaal mogen ze niet schieten. Op de kermis in Liempde wel.” Papa Paul Winters uit Liempde ziet vanaf een terrasje hoe zoontjes Bruce (12) en Bing (9) zestien keer schieten en daar acht waardebonnen mee verdienen voor een prijs in de schiettent. ,,We gaan nog wel een keertje terug om meer bonnen te verdienen”, denkt de oudste broer. ,,Wat ik het leukste vond op de kermis? Die hoge bank die steeds ronddraait. Daar krijg je een apart gevoel van in je buik.” ,,Die grijpers”, zegt broertje Bing nadat hij even heeft nagedacht. Hij wijst op de prijzen die op het tafeltje liggen. ,,Vier Pokémon-ballen en twee knuffels. Die hebben we met onze papa gewonnen.” ,,Ons budget is tijdens de kermis onbeperkt”, zegt papa zelf. ,,Alles voor de kinderen, hè.”

Volledig scherm Op de trampoline op de kermis in Liempde. © Jan Zandee