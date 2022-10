LiFe Family hiphopt zich regelrecht naar halve finale van Holland’s got Talent

Kapotte rioollei­ding Boxtel getest en het werkt weer, donderdag mogelijk open voor verkeer

BOXTEL - Het is gelukt, het lek is boven. De kapotte persleiding van het riool in het wegdek op de hoek Stenen Kamer - Van Hornstraat in Boxtel is gemaakt en getest. Er kan weer zand en klinkers op.

