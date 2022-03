Lintje voor Diny Pennings en Rick Groetelaars in Gestel

Gisteravond namen ze tijdens een bijzondere raadsvergadering afscheid en kregen beiden de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Burgemeester Han Looijen was het opspelden van onderscheidingen door de corona-tijd naar eigen zeggen bijna verleerd. ,,Maar nu mag het weer écht lijfelijk, dat opspelden. En dat doet me deugd voor twee raadsleden die zich lange tijd hebben ingezet.”

Scherp op de inhoud

Diny Pennings zat van 2006 tot 2014 in de raad en daarna opnieuw van 2016 tot en met 2022 voor DorpsGoed. Ook was ze bestuurslid voor het sociale werkbedrijf WSD. Looijen daarover: ,,Je was altijd scherp op de inhoud. En mensen die jou om hulp vroegen gaf je. Dan deed je er alles voor om die hulp te bieden. Vaak belde je met de wethouder tot die hulp er kwam. Nu krijg je meer tijd, ook om straks oma te zijn, want je hebt kleinkinderen op komst.”

Coalitieschip

Rick Groetelaers was raadslid van 2002 tot en met 2006 en van 2010 tot 2022. Daarnaast ook fractievoorzitter van de PPA. Han Looijen over Groetelaers: ,,Je moest af en toe scherp aan de wind zeilen. Zowel het coalitieschip drijvend houden, maar soms ook het fractieschip. Toch heb je tijdens een kanotocht van Heeswijk naar Berlicum een keer een nat pak gehaald. Dat was in de kano met Peter Raaijmakers, die daardoor te laat op een afspraak voor Linie 1629 kwam.”

In de wacht

Naast de twee scheidende leden in de Orde van Oranje Nassau, nam Han Looijen ook afscheid van Anja Andres (CDA), Hans Deckers (PPA) en René van der Burgt (PPA). Zij keren in eerste instantie niet terug in de gemeenteraad. Maar als de nieuwe coalitiebesprekingen zo uitpakken en andere leden van deze partijen wethouder worden, weer wel terugkeren in de nieuwe gemeenteraad terecht komen die tot 2026 blijft zitten.

Vanavond wordt de voorlopige nieuwe raad geïnstalleerd in Sint-Michielsgestel.



