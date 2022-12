Mailbox docent natuurkunde Gymnasium Beekvliet ontploft: hij won dictee met maar één foutje

Schijndel­se kroegen kleuren oranje: ‘Mensen moeten zich gewoon even aanpassen aan de winter’

SCHIJNDEL - De oranjegekte in Schijndel is maandagavond toch echt losgebarsten. Van café ’t Zuid tot aan The Holy Cow, vele kroegen kleurden oranje en na de overwinning van het Nederlands elftal was het al helemaal feest. Al bleef een WK voetbal in de winter voor sommigen onwennig. ,,Normaal gesproken zou ik de barbecue aansteken.”

21 november