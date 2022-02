Man (30) uit Best na levensgevaarlijke vluchtpoging aangehouden voor mishandeling en poging tot doodslag

Surveillerende agenten werden rond 22.50 uur op de Markt in Sint-Oedenrode geattendeerd op een incident dat kort daarvoor plaatsvond. De bestuurder van een bestelbus zou een vrouw hebben mishandeld en haar uit zijn auto hebben gegooid of geduwd. Hij reed daarna weg en ramde daarbij een geparkeerde auto.

Agenten zagen de bestelbus rijden op de Ollandseweg. De bestuurder kreeg een stopteken maar reed door. Ook toen agenten hun zwaailicht en sirene aanzetten, reageerde hij niet. De man vertoonde volgens de politie zeer gevaarlijk rijgedrag. Hij zwalkte over de weg, passeerde met hoge snelheid kruisingen en reed een stuk tegen het verkeer in.

Politieauto van de weg

De politie zoekt getuigen van het incident op de Markt in Sint-Oedenrode. Ook verzoekt ze om iedereen die door zijn rijgedrag in gevaar is gebracht, zich te melden. Het is nog niet bekend of de verdenkingen van mishandeling en poging tot doodslag te maken hebben met het incident met de vrouw of met een andere gebeurtenis.