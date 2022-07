Man gewond na val met fiets in Boxtel

Een uurtje visite is wel genoeg, zo leert een avond met Judith en hond Marshall

BOXTEL - Judith Visser schrijft over haar leven met autisme in onder meer de succesvolle romans Zondagskind en Zondagsleven. Ze vertelde er gisteren over in Boxtel: ,,Ik heb twee jaar lang vier uur per week rijles gehad, maar nog steeds geen rijbewijs.”

23 juni