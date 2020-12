Man raakt gewond tijdens knutselen met vuurwerk: ‘Dat doe je toch niet als er kinderen boven je wonen?’

Hielp luchtplan Boxtel? ‘Weten we niet’

7:03 BOXTEL - Inzicht krijgen in de kwaliteit van de lucht boven de gemeente Boxtel en voorstellen doen om de leefomgeving te verbeteren met duurzame oplossingen. Dat was kort gezegd de bedoeling van het 'luchtkwaliteitplan' uit 2011. Of het hielp? Weten we niet, is de conclusie.